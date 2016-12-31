Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой в последний день работы И поблагодарил коллег за работу

Генсек ООН Пан Ги Мун в последний раз выступил перед коллегами и в шутку сравнил себя с Золушкой. Об этом в субботу сообщает Associated Press.

Генсек сказал, что чувствует себя «как Золушка», потому что «завтра в полночь, все изменится». Пан Ги Мун поблагодарил коллег за совместную работу и призвал их «сфокусироваться на правах человека и достоинстве людей».

Добавим, Пан Ги Мун занимал пост главы ООН на протяжении двух сроков. Его полномочия истекут 1 января 2017 года, в воскресенье. Новым генеральным секретарем станет бывший премьер-министр Португалии Антонио Гуттереш.