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31.12.16 / 06:30 Новости / Политика / Россия и мир

Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой в последний день работы

И поблагодарил коллег за работу

Пан Ги Мун4, UN PhotoГенсек ООН Пан Ги Мун в последний раз выступил перед коллегами и в шутку сравнил себя с Золушкой. Об этом в субботу сообщает Associated Press.

Генсек сказал, что чувствует себя «как Золушка», потому что «завтра в полночь, все изменится». Пан Ги Мун поблагодарил коллег за совместную работу и призвал их «сфокусироваться на правах человека и достоинстве людей».

Добавим, Пан Ги Мун занимал пост главы ООН на протяжении двух сроков. Его полномочия истекут 1 января 2017 года, в воскресенье. Новым генеральным секретарем станет бывший премьер-министр Португалии Антонио Гуттереш.

По материалам: ap.org
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