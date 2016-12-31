Все новости

31.12.16 / 00:04 Новости / Политика / Россия и мир

Песков рассказал о звонке президента из-за «сна» во время послания Собранию

Путин спросил, считает ли Песков удачным выступление

песков-politobzor.net_Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин позвонил ему после послания Федеральному собранию и отчитал за «сон». Он заявил об этом в пятницу в эфире телеканала НТВ.

«Однажды на послании президента Федеральному собранию у меня наступил такой момент суперконцентрации, оператор не успел убрать камеру и доли секунды она была направлена на меня», — сказал Песков. Он пояснил, что в это время сидел с закрытыми глазами.

По словам Пескова, позднее Путин позвонил ему и спросил, как он оценивает выступление и некоторые «акценты». Песков ответил, что «великолепно». «А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич? Вы же спали все время», — сказал Путин.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016