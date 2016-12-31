Песков рассказал о звонке президента из-за «сна» во время послания Собранию Путин спросил, считает ли Песков удачным выступление

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин позвонил ему после послания Федеральному собранию и отчитал за «сон». Он заявил об этом в пятницу в эфире телеканала НТВ.

«Однажды на послании президента Федеральному собранию у меня наступил такой момент суперконцентрации, оператор не успел убрать камеру и доли секунды она была направлена на меня», — сказал Песков. Он пояснил, что в это время сидел с закрытыми глазами.

По словам Пескова, позднее Путин позвонил ему и спросил, как он оценивает выступление и некоторые «акценты». Песков ответил, что «великолепно». «А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич? Вы же спали все время», — сказал Путин.