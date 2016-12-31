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31.12.16 / 04:37 Новости / Общество / Россия и мир

Посол Греции в Бразилии был убит по поручению жены

У нее было два сообщника

нож убийство nabludatel.ruГреческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса зарезал полицейский по поручению жены дипломата. Об этом пишет в субботу Reuters.

Посла убил 29-летний сотрудник полиции Сержиу Морейра. Следователи также задержали вдову Амиридиаса и двоюродного брата убийцы, который прикрывал сообщников.

Напомним, накануне в Рио-де-Жанейро была обнаружена машина посла с обгоревшим трупом внутри. Следователи выяснили, что труп принадлежит Амиридиасу. Дипломат приехал в город на новогодние праздники, после чего его супруга заявила о его исчезновении.

 

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