Пути и Медведев встретят новогодние праздники дома На каникулах президент займется спортом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев встретят Новый Год дома, но уже на праздничных каникулах вернутся к работе. Об этом рассказал в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин встретит праздник «с родными, близкими, друзьями, как все отмечают Новый год». Во время каникул Путин займется спортом. Песков добавил, что у главы государства практически не бывает «полноценных» выходных.

«Так или иначе, идут телефонные звонки, так или иначе, по каким-то оперативным вопросам по многу раз в день он общается с членами кабинета министров, он получает доклады по линии силовых ведомств, по линии силовых служб», — рассказал пресс-секретарь. Он уточнил, что в отчетах содержится аналитическая информация, и президент получает их ежедневно.

Напомним, в минувшую среду Песков рассказал о президентском новогоднем столе. Он сообщил, что не знает, какие именно блюда подадут на стол Владимиру Путину. Песков отметил, что президент предпочитает «скромную и здоровую пищу».