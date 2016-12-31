Путин предложил россиянам стать волшебниками в новогоднюю ночь Он назвал новый год «чудесным, всеми любимым праздником»

Президент Владимир Путин предложил россиянам стать «немного волшебниками». Об этом он сказал в субботу в традиционном новогоднем поздравлении.

Путин назвал новый год «чудесным, всеми любимым праздником». «Каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником», — сказал президент. «Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки», — пояснил российский лидер.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что новогоднюю ночь Путин будет «с родными, близкими, друзьями, как все отмечают новый год». Праздничные каникулы он планирует посвятить любимым видам спорта, в частности, хоккею и плаванию.