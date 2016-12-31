Путин поручил выделить субсидии на чемпионат Worldskills в России И привлечь «Аэрофлот» и РЖД к участию в популяризации движения

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить субсидии на проведение чемпионата Worldskills, который пройдет в Казани в 2019 году. Об этом Кремль сообщил в субботу.

Выделение субсидий должно пройти до 15 апреля 2017 года. Кроме того, Путин велел привлечь «Аэрофлот» и РЖД к участию в популяризации движения «Молодые профессионалы» — Worldskills Russia.

Отметим, международное движение WorldSkills стремится сделать рабочие профессии более популярными. Каждые два года оно организует международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению четыре года назад.