Все новости

31.12.16 / 05:00 Новости / Общество / Россия и мир

Российские хакеры проникли в электрораспределительную сеть США — СМИ

В ней было обнаружено вредоносное ПО

Фото vistanews.ru

Фото vistanews.ru

Хакеры из России проникли в электрораспределительную систему США. Об этом пишет в субботу Washington Post со ссылкой на чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Как сообщает издание, в системе был обнаружен код вредоносного программного обеспечения (ПО), который якобы использовался российскими спецслужбами для атак на политические институты США. Отмечается, что намерения хакеров пока не ясны.

Напомним, во время предвыборной кампании в США Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытках вмешаться в политический процесс. С обвинениями выступали разведывательные службы и Белый дом. В Кремле обвинения в попытках вмешательства отвергли.

По материалам: washingtonpost.com
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016