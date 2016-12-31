Российские хакеры проникли в электрораспределительную сеть США — СМИ В ней было обнаружено вредоносное ПО

Хакеры из России проникли в электрораспределительную систему США. Об этом пишет в субботу Washington Post со ссылкой на чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Как сообщает издание, в системе был обнаружен код вредоносного программного обеспечения (ПО), который якобы использовался российскими спецслужбами для атак на политические институты США. Отмечается, что намерения хакеров пока не ясны.

Напомним, во время предвыборной кампании в США Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытках вмешаться в политический процесс. С обвинениями выступали разведывательные службы и Белый дом. В Кремле обвинения в попытках вмешательства отвергли.