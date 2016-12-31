Шойгу рассказал о возможностях суперкомпьютера Центра управления обороны Центр не использует и иполовины его мощности

Суперкомпьютер Национального центра управления обороной (НЦУО) России работает менее, чем в половину максимальной мощности. Об этом рассказал в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Это открытая архитектура... Можно наращивать, увеличивать, расширять, углублять, тут масса возможностей», — пояснил Шойгу. Министр отметил, что пока центр не использует даже половины возможностей компьютера.

В частности, рассказал министр, речь идет о «программном продукте». По словам Шойгу, у НЦУО есть возможность прогнозировать развитие вооруженных конфликтов.

Напомним, НЦУО РФ начал свою работу в декабре 2014 года. Его создали по указу президента России Владимира Путина от 10 декабря 2013 года. Самая важная информация, которую получают сотрудники организации, отправляется в Ситуационный центр президента.