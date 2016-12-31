Сирия получила в подарок от МЧС России аэромобильный госпиталь Вместе с оборудованием

Сирия получила в подарок от МЧС России аэромобильный госпиталь. Министерство сообщило об этом в субботу.

МЧС передало в дар Сирии госпиталь, работавший вблизи Алеппо. Он перешел вместе с медицинским оборудованием и препаратами, а также расходными материалами. Такой подарок российское ведомство сделало по поручению президента Владимира Путина.

Отметим, в настоящее время МЧС РФ завершает гуманитарную операцию в Сирии. Медики за это время приняли более 1,5 тыс. человек. Порядка 70% из них – дети и женщины.