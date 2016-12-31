Все новости

31.12.16 / 15:12 Новости / Россия и мир

Сирия получила в подарок от МЧС России аэромобильный госпиталь

Вместе с оборудованием

Сирия получила в подарок от МЧС России аэромобильный госпиталь. Министерство сообщило об этом в субботу.

МЧС передало в дар Сирии госпиталь, работавший вблизи Алеппо. Он перешел вместе с медицинским оборудованием и препаратами, а также расходными материалами. Такой подарок российское ведомство сделало по поручению президента Владимира Путина.

Отметим, в настоящее время МЧС РФ завершает гуманитарную операцию в Сирии. Медики за это время приняли более 1,5 тыс. человек. Порядка 70% из них – дети и женщины.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016