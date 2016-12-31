Трамп упрекнул CCN и NBC в непрофессиональном освещении отношений РФ и США И похвалил Fox News

Американские телеканалы, в частности, CNN и NBC, не объективно освещают введенные президентом Обамой санкции и реакцию российской стороны. Такое мнение высказал в пятницу избранный президент США Дональд Трамп.

«Русские обыгрывают CNN и NBC News как дураков – смешно смотреть, у них (телеканалов) нет ни малейшего представления!», — написал политик. Он также похвалил телеканал Fox News за «правильное» понимание ситуации.

Как отмечает агентство РИА Новости, ведущие телеканалы США на протяжении пятницы называли отказ российского президента Владимира Путина высылать американских дипломатов «странным». Они также пытались предположить, чего добивается глава РФ и пытается ли он «обыграть Трампа».