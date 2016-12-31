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31.12.16 / 12:54 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве из травматики ранили бойца Расула Мирзаева

Его госпитализировали

В Москве из травматики трое неизвестных ранили бойца смешанного стиля Расула Мирзаева. Нападение произошло на юге столицы в ночь на субботу.

Мирзаева госпитализировали. В полиции Москвы подтвердили факт нападения, но не уточняют личность пострадавшего.

Мирзаев – чемпион мира 2010 года по боевому самбо. В 2011 году Федерация самбо России дисквалифицировала его из-за уголовного дела по статье «убийство». Мирзаев признал себя виновным в убийстве по неосторожности студента Ивана Агафонова. После удара бойца он впал в кому и скончался спустя три дня. В 2012 году Мирзаев получил два года ареста, однако к тому моменту уже провел год в сизо, где день засчитывается за два дня ареста. Таким образом, в 2012 году Мирзаев вышел на свободу уже из зала суда.

По материалам: tass.ru
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