Туристический поток в Турцию за год сократился на треть Поток из России – на 77,3%

Число иностранцев, посетивших Турцию с января по ноябрь в 2016 году, упало на 30,85% год к году. Об этом в субботу сообщило турецкое министерство культуры и туризма.

За 11 месяцев страну посетили более 24 млн иностранцев. Чаще всего в Турцию ездили граждане Германии – около 3,8 млн человек (15,6% от общего числа прибытий). На втором месте – Грузия с 2 млн граждан (8,5%), на третьем – Великобритания с 1,7 млн человек (7%).

За это время число поездок граждан России в Турцию упало на 77,3% год к году. С января по ноябрь страну посетили 822,2 тыс. россиян.

Отметим, с конца ноября 2015 до конца августа 2016 года было ограничено авиасообщение между Турцией и РФ. Авиакомпании совершали только регулярные рейсы, чартеры были запрещены. Москва приняла такие меры после того, как турецкие ВВС сбили российский военный самолет.