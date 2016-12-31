В Иркутске отменили введенный из-за массовых отравлений режим ЧС За это время погибли 76 человек

В Иркутске отменен режим ЧС, который был введен из-за массового отравления суррогатным «Боярышником». Об этом в субботу сообщила мэрия города.

«В Иркутске с 31 декабря отменяется режим чрезвычайной ситуации, связанный с массовым отравлением граждан суррогатной спиртосодержащей продукцией», — сказали в мэрии. Отмечается, что за последние сутки не было зафиксировано ни одного отравления.

Напомним, в середине декабря в Иркутске началось массовое отравление. В результате из-за «Боярышника» погибли 76 человек, 123 пострадали. Режим ЧС в городе ввели 19 декабря.