В Иркутске сняли связанный с «Боярышником» режим ЧС Борьба с контрафактным алкоголем продолжится

В Иркутске с 31 декабря сняли режим чрезвычайной ситуации, связанный с массовым отравлением местных жителей спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». Об этом городская мэрия сообщила в субботу.

«Режим ЧС отменен с сегодняшнего дня. Все службы города будут находиться в режиме повышенной готовности все рождественские праздники, до 9 января», — сообщили в мэрии Иркутска.

Напомним, режим ЧС в Иркутской области действовал с 20 декабря. Его ввели после того, как от употребления «Боярышника» умерли 76 человек. Всего отравились 123 местных жителя. Пострадавшие употребляли косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник»». Оно содержало метиловый спирт, в то время как на упаковке был указан этиловый.