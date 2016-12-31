Во Франции мужчина попытался напасть на консула Туниса Злоумышленник угрожал оружием

Во Франции мужчина с оружием попытался напасть на консула Туниса. Об этом пишет в пятницу Le Parisien со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации издания, злоумышленник проник в кабинет посла и угрожал ему огнестрельным оружием. Он пришел на встречу с послом, объяснив это необходимостью решить вопрос воссоединения семьи, но, оказавшись в кабинете, стал «крушить все, что попадалось под руку».

Мужчину обезвредили, консул не пострадал. Полиция заявила, что нападение не было терактом.

Напомним, 19 декабря в Анкаре на фотовыставке был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. Его застрелил бывший сотрудник полиции. Президент РФ Владимир Путин пообещал приложить все усилия для выяснения обстоятельств трагедии.