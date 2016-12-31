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31.12.16 / 03:20 Новости / Политика / Россия и мир

Во Франции мужчина попытался напасть на консула Туниса

Злоумышленник угрожал оружием

ружье оружие izvestiaur.ru _Во Франции мужчина с оружием попытался напасть на консула Туниса. Об этом пишет в пятницу Le Parisien со ссылкой на правоохранительные органы. 

По информации издания, злоумышленник проник в кабинет посла и угрожал ему огнестрельным оружием. Он пришел на встречу с послом, объяснив это необходимостью решить вопрос воссоединения семьи, но, оказавшись в кабинете, стал «крушить все, что попадалось под руку».

Мужчину обезвредили, консул не пострадал. Полиция заявила, что нападение не было терактом.

Напомним, 19 декабря в Анкаре на фотовыставке был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. Его застрелил бывший сотрудник полиции. Президент РФ Владимир Путин пообещал приложить все усилия для выяснения обстоятельств трагедии.

 

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