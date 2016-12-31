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31.12.16 / 05:27 Новости / Общество / Россия и мир

Повара Генконсульства в Сан-Франциско высылают из США

Всего из консульства уедут 11 человек

Пицца еда grekomania.ru _Повар Генерального консульства России в Сан-Франциско будет выслан из США в рамках санкций. Об этом сообщил в субботу генеральный консул Сергей Петров.

Петров охарактеризовал россиянина как «профессионального повара, чьим мастерством наслаждались за последние три года сотни гостей консульства». Всего, по словам консула, посольство покинут 11 человек, если считать членов семей сотрудников.

Напомним, в минувший четверг администрация президента США Барака Обамы ввела новые антироссийские санкции. В частности, 35 российских дипломатов в США признаны персонами нон грата и высланы из страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил российскому президенту отреагировать симметрично и выслать из России американских послов. Глава государства ответил отказом.

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