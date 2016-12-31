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31.12.16 / 17:33 Новости / Россия и мир

В Хельсинки автомобиль въехал в толпу людей

Есть пострадавшие

В Хельсинки автомобиль протаранил толпу людей. Это произошло в субботу.

Из-за происшествия получили травмы порядка семи человек. Трое из них находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел на окраине столицы Финляндии у одной из станций метро. Полицейские отмечают, что нет причин, указывающих на преднамеренный наезд. Спецслужбы предполагают, что это был несчастный случай.

Напомним, 19 декабря в Берлине произошел теракт. Тогда тягач с прицепом въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

По материалам: interfax.ru

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