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01.01.17 / 21:53 Новости / Россия и мир

Елизавета II чувствует себя лучше

После сильной простуды

Елизавета 2Королева Великобритании Елизавета II чувствует себя лучше. Об этом в воскресенье сообщили СМИ со ссылкой на ее дочь принцессу Анну.

Ранее королева пропустила рождественскую службу в графстве Норфолк. Официальные представители объяснили это последствиями сильной простуды, которую перенесла монарх и ее супруг. Тем не менее, сам герцог Эдинбургский Филип в службе участвовал. В церкви Святой Марии Магдалины также присутствовали наследник престола Чарльз, его сын Гарри и другие члены королевского семейства.

Напомним, королева Великобритании в ушедшем году отметила 90-летие. Елизавета II вступила на трон в 1952 году.

По материалам: mirror.co.uk
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