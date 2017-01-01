Елизавета II чувствует себя лучше После сильной простуды

Королева Великобритании Елизавета II чувствует себя лучше. Об этом в воскресенье сообщили СМИ со ссылкой на ее дочь принцессу Анну.

Ранее королева пропустила рождественскую службу в графстве Норфолк. Официальные представители объяснили это последствиями сильной простуды, которую перенесла монарх и ее супруг. Тем не менее, сам герцог Эдинбургский Филип в службе участвовал. В церкви Святой Марии Магдалины также присутствовали наследник престола Чарльз, его сын Гарри и другие члены королевского семейства.

Напомним, королева Великобритании в ушедшем году отметила 90-летие. Елизавета II вступила на трон в 1952 году.