Глава Южной Кореи отвергла все обвинения в коррупции «Непонимание породило новые непонимания»

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе отвергла все обвинения в связи с коррупционным скандалом. Об этом она заявила на встрече с журналистами в воскресенье.

«Непонимание породило новые непонимания, ошибочные сообщения привели к появлению новых ошибочных сообщений», — сказала Пак Кын Хе. Она назвала все обвинения в ее адрес ошибочными и ложными.

Отметим, 9 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Пак Кын Хе. «За» высказались 234 из 300 депутатов. Окончательное решение примет Конституционный суд страны. Он должен либо утвердить импичмент, либо восстановить полномочия президента. Пак Кын Хе и ее подругу обвиняют в коррупции и вымогательстве.