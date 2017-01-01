В Лос-Анджелесе испортили знак Hollywood Святой лес превратился в "святую траву"

В Лос-Анджелесе неизвестный испортил известный знак Hollywood. Об этом в воскресенье сообщили местные СМИ.

Злоумышленник накинул полотна на буквы «о» в надписи так, что они стали буквами «е». Таким образом слово Hollywood превратилось в Hollyweed, что можно перевести как «святая трава». Полиция ищет нарушителя, ему грозит обвинения в порче общественного имущества проникновении на охраняемую территорию.

Знак Hollywood создан в качестве рекламы в 1923 году. Позже он стал фирменным знаком киноиндустрии США. Буквы находятся на южном склоне холма Маунт Ли на высоте 491 м над уровнем моря.