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01.01.17 / 22:29 Новости / Россия и мир

В Лос-Анджелесе испортили знак Hollywood

Святой лес превратился в "святую траву"

голливудВ Лос-Анджелесе неизвестный испортил известный знак Hollywood. Об этом в воскресенье сообщили местные СМИ.

Злоумышленник накинул полотна на буквы «о» в надписи так, что они стали буквами «е». Таким образом слово Hollywood превратилось в Hollyweed, что можно перевести как «святая трава». Полиция ищет нарушителя, ему грозит обвинения в порче общественного имущества проникновении на охраняемую территорию.

Знак Hollywood создан в качестве рекламы в 1923 году. Позже он стал фирменным знаком киноиндустрии США. Буквы находятся на южном склоне холма Маунт Ли на высоте 491 м над уровнем моря.

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