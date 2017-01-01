ИГ планирует атаки в Великобритании с применением химоружия — МВД страны Цель организации - атаки с большим числом погибших

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) планирует атаки в Великобритании с применением химического оружия. Об этом в воскресенье рассказал замглавы МВД Соединенного королевства Бен Уоллес.

«Целями ИГ, несомненно, являются атаки с большим числом жертв. У них нет нравственных преград, мешающих применить химическое оружие против населения», — сообщил Уоллес в интервью изданию Sunday Times.

Добавим, в конце ноября ИГ применило химическое оружие при обстреле сирийской оппозиции. Ранее российские военные эксперты обнаружили следы применения химоружия в Алеппо. В Минобороны России подтвердили, что после экспресс-идентификации нескольких отобранных проб удалось выявить следы хлора и белого фосфора.