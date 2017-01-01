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01.01.17 / 19:48 Новости / Россия и мир

Интерпол предложил Турции поддержку в расследовании теракта в Стамбуле

Власти страны пока не знают, кто стоит за нападением в клубе

интерполИнтерпол предложил Турции поддержку в расследовании совершенного в Стамбуле теракта. Соответствующее заявления организация опубликовала в воскресенье в Twitter.

В сообщении также указано, что Интерпол осуждает произошедший теракт. Ранее турецкий премьер Бинали Йылдырымласти сообщил, что власти страны пока не знают, кто стоит за нападением в ночном клубе.

Добавим, теракт произошел в ночь на 1 января. Неизвестный открыл стрельбу по посетителям клуба. Погибли 39 человек, среди них есть иностранцы. Нападавшему удалось скрыться.

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