Интерпол предложил Турции поддержку в расследовании теракта в Стамбуле Власти страны пока не знают, кто стоит за нападением в клубе

Интерпол предложил Турции поддержку в расследовании совершенного в Стамбуле теракта. Соответствующее заявления организация опубликовала в воскресенье в Twitter.

В сообщении также указано, что Интерпол осуждает произошедший теракт. Ранее турецкий премьер Бинали Йылдырымласти сообщил, что власти страны пока не знают, кто стоит за нападением в ночном клубе.

Добавим, теракт произошел в ночь на 1 января. Неизвестный открыл стрельбу по посетителям клуба. Погибли 39 человек, среди них есть иностранцы. Нападавшему удалось скрыться.