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01.01.17 / 13:58 Новости / Россия и мир / Экономика

PMI в сфере услуг Китая замедлился до 54,5 пункта в декабре

А РMI в промышленности - до 51,4 пункта

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая замедлился до 54,5 пункта в декабре. Об этом свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

По данным Госстатбюро, в минувшем месяце PMI в непроизводственной сфере китайской экономики оказался на 0,2 пункта ниже, чем в ноябре. Также в декабре индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики замедлился до 51,4 пункта. Он оказался на 0,3 пункта ниже, чем в ноябре.

Отметим, значение выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже — на ее спад.В ноябре прибыль крупнейших китайских промышленных предприятий выросла на 14,5% год к году. Всего за 11 месяцев минувшего года КНР освоил свыше 731 млрд юаней зарубежных инвестиций. На сферу услуг пришлось 70,1% инвестиций.

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