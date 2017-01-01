Премьеры Турции и России побеседовали по телефону Обсудили борьбу с международным терроризмом

Российский премьер Дмитрий Медведев поговорил по телефону с турецким коллегой Бинали Йылдырымом. Об этом в воскресенье сообщается на сайте правительства РФ.

Политики обсудили важность совместной борьбы с угрозами международного терроризма. Ранее Медведев отправил телеграмму соболезнований в связи со стамбульским терактом.

Отметим, также в воскресенье президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Эрдогану в связи с произошедшим в ночном клубе нападением. В результате теракта погибли 39 человек. Среди них граждане десяти государств. По последним данным, нападавший оставил в клубе оружие, из которого расстрелял посетителей.