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01.01.17 / 20:39 Новости / Политика / Россия и мир

Премьеры Турции и России побеседовали по телефону

Обсудили борьбу с международным терроризмом

Фото: medialeaks.ru

Фото: medialeaks.ru

Российский премьер Дмитрий Медведев поговорил по телефону с турецким коллегой Бинали Йылдырымом. Об этом в воскресенье сообщается на сайте правительства РФ.

Политики обсудили важность совместной борьбы с угрозами международного терроризма. Ранее Медведев отправил телеграмму соболезнований в связи со стамбульским терактом.

Отметим, также в воскресенье президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Эрдогану в связи с произошедшим в ночном клубе нападением. В результате теракта погибли 39 человек. Среди них граждане десяти государств. По последним данным, нападавший оставил в клубе оружие, из которого расстрелял посетителей.

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