Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции В результате нападения в ночном клубе погибли 39 человек

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Турции Реджепу Эрдогану из-за теракта в Стамбуле. Об этом в воскресенье сообщили в Кремле.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника», — подчеркнул Путин. Он отметил, что необходимо «дать решительный отпор террористической агрессии».

В ночь на 1 января мужчина в костюме Санта-Клауса совершил нападение в ночном клубе в Стамбуле. Он открыл стрельбу по посетителям клуба. Согласно предварительной информации, погибли 39 человек, среди них 16 иностранцев. Около 69 посетителей получили ранения. В настоящее время правоохранительные органы ищут нападавшего. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал произошедшее терактом.