Конгрессмены США не исключили новых санкций против РФ Нынешних недостаточно, считают в конгрессе

Члены американского конгресса не исключают принятия новых санкций в отношении Москвы. Об этом они заявили в воскресенье.

По словам демократа Адама Шиффа, принятых в декабре мер не достаточно для сдерживания России. По его словам, его готовы поддержать и многие республиканцы, в частности ветеран Джон Маккейн. Кроме того, Шифф предостерег избранного президента США Дональда Трампа от отмены уже принятых санкций. По его словам, это приведет к еще более решительным действиям.

Добавим, даже если президент США не подпишет принятый парламентариями закон, у них есть право преодолеть это вето. Для этого сторонникам жесткой линии в отношении Москвы необходимо будет заручиться двумя третями голосов.

Напомним, в конце 2016 года Барак Обама принял санкции против девяти российских организаций, в том числе, ГРУ и ФСБ. Кроме того, из СШа высланы 35 дипломатов. Поводом для санкций стало предполагаемое участие высшего россйиского рководства в хакерских атаках на сервера Демократической партии США. Москва не стала предпринимать симметричных шагов.