Стартует четвертый сезон сериала «Шерлок» В первой половине января покажут три серии

В воскресенье стартует четвертый сезон британского телесериала «Шерлок». Первую серию в 23:31 по Москве начнет транслировать BBC, Первый канал начнет на минуту позже.

В первой половине января выйдут три полнометражных серии. Это «Шесть Тэтчер», «Шерлок при смерти» и «Последняя проблема».

Сериал «Шерлок» стартовал в 2010 году. Он основан на произведениях сэра Артура Конан Дойла, но действие перенесено в наши дни. В 2011 году «Шерлок» стал обладателем телевизионной премии BAFTA в категории «Лучший драматический сериал»