Все новости

01.01.17 / 23:22 Новости / Россия и мир

Стартует четвертый сезон сериала «Шерлок»

В первой половине января покажут три серии

Шерлок_resizeВ воскресенье стартует четвертый сезон британского телесериала «Шерлок». Первую серию в 23:31 по Москве начнет транслировать BBC, Первый канал начнет на минуту позже.

В первой половине января выйдут три полнометражных серии. Это «Шесть Тэтчер», «Шерлок при смерти» и «Последняя проблема».

Сериал «Шерлок» стартовал в 2010 году. Он основан на произведениях сэра Артура Конан Дойла, но действие перенесено в наши дни. В 2011 году «Шерлок» стал обладателем телевизионной премии BAFTA в категории «Лучший драматический сериал»

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016