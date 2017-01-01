СК возбудил дело по факту нападения на Расула Мирзаева По двум статьям УК

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на бойца смешанного стиля Расула Мирзаева. Об этом в воскресенье сообщили в СКР по Москве.

Следствие возбудило дело по двум статьям: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия» и «Нарушение неприкосновенности жилища». В настоящий момент Мирзаев госпитализирован.

Добавим, нападение на Мирзаева произошло в ночь на субботу в Москве. Трое неизвестных проникли в квартиру бойца и избили его. Жизни Мирзаева ничего не угрожает.

Напомним, Мирзаев – чемпион мира 2010 года по боевому самбо. В 2011 году Федерация самбо России дисквалифицировала его из-за уголовного дела по статье «убийство». Мирзаев признал свою вину в убийстве по неосторожности. Его отпустили в 2012 году.