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01.01.17 / 15:37 Новости / Общество / Россия и мир

СК возбудил дело по факту нападения на Расула Мирзаева

По двум статьям УК

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на бойца смешанного стиля Расула Мирзаева. Об этом в воскресенье сообщили в СКР по Москве.

Следствие возбудило дело по двум статьям: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия» и «Нарушение неприкосновенности жилища». В настоящий момент Мирзаев госпитализирован.

Добавим, нападение на Мирзаева произошло в ночь на субботу в Москве. Трое неизвестных проникли в квартиру бойца и избили его. Жизни Мирзаева ничего не угрожает.

Напомним, Мирзаев – чемпион мира 2010 года по боевому самбо. В 2011 году Федерация самбо России дисквалифицировала его из-за уголовного дела по статье «убийство». Мирзаев признал свою вину в убийстве по неосторожности. Его отпустили в 2012 году.

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