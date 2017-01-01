В Дагестане убили двух боевиков И ввели режим КТО

В Новолакском районе Дагестана убили двух боевиков. Об этом в воскресенье сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

В настоящий момент спецоперация продолжается, цитирует РИА «Дагестан» слова источника. Также в поселке Ярыксу ввели режим контртеррористической операции в 2:15 мск.

Отметим, в ходе спецоперации несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Убитые боевики отказались сложить оружие и открыли огонь по силовикам.

Добавим, 24 декабря в Дагестане на окраине села Телетль в Шамильском районе силовики убили двух вооруженных мужчин в ходе боестолкновения. Один из убитых был главарем местной банды.