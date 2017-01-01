В Кельне за сутки задержаны сотни выходцев из Африки Их допросили и проверили документы

Полиция задержала несколько сотен выходцев из Африки в Кельне в ночь на 1 января. Об этом в воскресенье сообщает агентство Associated Press.

Полиция задержала мужчин для допроса и проверки документов. Операция прошла для предотвращения прошлогодних ЧП.

Добавим, всего в новогоднюю ночь в Кельне патрулировали улицы порядка 1,5 тыс. полицейских. Также власти установили дополнительные камеры наблюдения в общественных местах. В прошлом году в ночь на 1 января в городе произошла серия нападений мигрантов на женщин.