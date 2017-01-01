Все новости

01.01.17 / 19:15 Новости / Общество / Россия и мир

В Кельне за сутки задержаны сотни выходцев из Африки

Их допросили и проверили документы

германияПолиция задержала несколько сотен выходцев из Африки в Кельне в ночь на 1 января. Об этом в воскресенье сообщает агентство Associated Press.

Полиция задержала мужчин для допроса и проверки документов. Операция прошла для предотвращения прошлогодних ЧП.

Добавим, всего в новогоднюю ночь в Кельне патрулировали улицы порядка 1,5 тыс. полицейских. Также власти установили дополнительные камеры наблюдения в общественных местах. В прошлом году в ночь на 1 января в городе произошла серия нападений мигрантов на женщин.

По материалам: ap.org
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016