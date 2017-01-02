В 2016 году Россия обновила рекорд по добыче нефти в год

В 2016 году в России добыли еще больше нефти, чем в 2015 году. Рекорд обновлен, рассказали в понедельник в центральном диспетчерском управлении ТЭК.
Всего в России добыли в 2016 году 547,5 млн тонн сырья. Год к году прирост добычи составил 2,5%. Среднесуточная добыча в минувшем году составила 10,9 млн тонн.
Напомним, в 2015 года в России извлекли из недр 534 млн тонн нефти. Этот уровень стало рекордным за все постсоветское время.
В ноябре 2016 года состоялась встреча стран ОПЕК, посвященная вопросу сокращения и заморозки уровня добычи нефти. Россия должна сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.