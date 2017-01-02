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02.01.17 / 13:24 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Аксель Витсель извинился за переход в китайский «Тяньцзинь»

Перед итальянским клубом «Ювентус»

Аксель ВитцельБельгийский футболист Аксель Витсель извинился за то, что отдал предпочтение китайскому клубу «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Извинения он направил в адрес итальянского клуба «Ювентус», пишет в понедельник газета Tuttosport.

Футболист, ранее выступавший за петербургский «Зенит», сказал, что «не мог отказаться от такого предложения». Контракт Витселя с китайским клубом рассчитан на три года.
Сумма трансферта составила 20 млн евро. Витсель будет получать около 25 млн евро в год.

Аксель Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году. Сумма трансферта составила 40 млн евро. В предыдущее трансферное окно Витсель планировал переход в итальянский «Ювентус», однако трансфер не состоялся. Отметим, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» возглавляет бывший защитник сборной Италии и «Ювентуса» Фабио Каннаваро.

По материалам: football-italia.net
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