Ахматова была кандидатом на Нобелевскую премию в 1966 году А также Набоков и Паустовский

Поэтесса Анна Ахматова была одним из кандидатов на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году. Это следует из рассекреченных документов шведской Академии наук, которые опубликованы в понедельник.

Кроме нее в том году на награду претендовали советские писатели Константин Паустовский, а также Владимир Набоков, писавший как по-русски, так и по-английски. Также в этом перечне Сэмюэль Беккет, Пабло Неруда, Генрих Бёлль и Ясунари Кавабата, которые получили «нобелевку» позднее.

Добавим, в 1966 году премию Нобеля по литературе получили поэтесса Закс и писатель Агнон. Академия оценила их «выдающиеся лирические и драматические произведения, исследующие судьбу еврейского народа».