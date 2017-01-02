Все новости

02.01.17 / 23:15 Новости / Онлайны / Россия и мир

Ахматова была кандидатом на Нобелевскую премию в 1966 году

А также Набоков и Паустовский

АхматоваПоэтесса Анна Ахматова была одним из кандидатов на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году. Это следует из рассекреченных документов шведской Академии наук, которые опубликованы в понедельник.

Кроме нее в том году на награду претендовали советские писатели Константин Паустовский, а также Владимир Набоков, писавший как по-русски, так и по-английски. Также в этом перечне Сэмюэль Беккет, Пабло Неруда, Генрих Бёлль и Ясунари Кавабата, которые получили «нобелевку» позднее.

Добавим, в 1966 году премию Нобеля по литературе получили поэтесса Закс и писатель Агнон. Академия оценила их «выдающиеся лирические и драматические произведения, исследующие судьбу еврейского народа».

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016