Биткоин пробил планку в $1000 Впервые с 2013 года

Курс биткоина в первых числах января поднялся до отметки $1016. Последний раз криптовалюта пробивала планку $1000 в ноябре 2013 года, пишет в понедельник портал CoinDesk.

Исторического максимума курс криптовалюты достиг 29 ноября 2013 года. В этот день биткоин торговался по $1242.

Биткоин является первой и наиболее известной криптовалютой в мире. Первая сделка с использованием биткоина была заключена в 2009 году. В России биткоин официально впервые использовал Альфа-банк при заключении сделки с S7 Airlines в декабре 2016 года