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02.01.17 / 15:36 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Биткоин пробил планку в $1000

Впервые с 2013 года

Курс биткоина в первых числах января поднялся до отметки $1016. Последний раз криптовалюта пробивала планку $1000 в ноябре 2013 года, пишет в понедельник портал CoinDesk.

Исторического максимума курс криптовалюты достиг 29 ноября 2013 года. В этот день биткоин торговался по $1242.

Биткоин является первой и наиболее известной криптовалютой в мире. Первая сделка с использованием биткоина была заключена в 2009 году. В России биткоин официально впервые использовал Альфа-банк при заключении сделки с S7 Airlines в декабре 2016 года

По материалам: coindesk.com
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