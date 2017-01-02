Мэй пообещала учесть интересы всех британцев при осуществлении Brexit Призвала к единению

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещает учесть интересы всех своих сограждан при выходе страны из Европейского союза. Об этом она сказала в своем новогоднем обращении к нации.

«Когда я в этом году буду сидеть за столом переговоров в Европе, то буду помнить о том, что я должна достичь справедливого соглашения не только для тех, кто проголосовал за выход из Европейского союза, но для каждого человека в этой стране», — сказала она.

Она также считает, что в будущем году возможности для Великобритании больше, чем когда-либо. Она также призвала нацию к единению.

Напомним, референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС состоялся летом ушедшего года. При этом перевес «евроскептиков» оказался незначительным. Идею отделения страны от союза поддержали сельские жители старшего возраста, тогда как города выступили за сохранение членства в Евросоюзе.

Итоги плебисцита привели к падению фондового рынка страны и снижению курса фунта. В то же время ранее Мэй заявила, что основные экономические трудности для страны — позади.