«Газпром» установил суточный рекорд поставок по «Северному потоку» 160,75 млн кубов газа в сутки

Компания «Газпром» установила суточный рекорд поставок газа по «Северному потоку». Об этом в «Газпроме» рассказали в понедельник.

В первый день нового года «Газпром» транспортировал в Европу 160,75 млн кубометров газа. Это больше, чем проектная мощность газопровода.

Отметим, ранее «Газпром» несколько раз за осень обновил рекорд поставок газа в дальнее зарубежье. Например, 25 ноября туда перевели 601,2 млн кубометров газа. Глава компании Алексей Миллер ожидал по итогам 2016 года прирост экспорта год к году на уровне 12%, то есть 179 млрд кубом в год. Также он сообщал, что газопровод «Северный поток» загружен более чем на 100%.