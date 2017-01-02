Генконсульство РФ назвало имя погибшей в Турции россиянки По подозрению в причастности к нападению уже задержали восемь человек

Генконсульство России в Турции назвало имя россиянки, погибшей во время теракта. Об этом в консульстве рассказали в понедельник.

«В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова», — сообщила дипмиссия. Также в посольстве соболезнуют родным и близким Гасановой.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января в один из клубов Стамбула ворвался человек с огнестрельным оружием. Он начал стрелять по тем, кто был в клубе. Погибли 39 человек, около 60 человек ранены. Ответственность за теракт взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ). Полиция Турции уже задержала восемь человек, которых считают причастными к совершению теракта.