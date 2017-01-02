ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Стамбуле Который произошел в новогоднюю ночь

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле. Об этом боевики сообщили в понедельник.

Они признали, что их сторонник атаковал один из ночных клубов города. «Христиане отмечали там свой вероотступнический праздник», — сказано в заявлении.

Во время теракта в клубе Reina погибли 39 человек. Среди них – россиянка. Ранения получили более 60 человек. Террорист попал в клуб и открыл стрельбу. В этот момент там были, по разным оценкам, были от 500 до 600 человек. Злоумышленнику удалось скрыться. Ранее СМИ со ссылкой на турецкую полицию указали, что исполнителем теракта мог стать выходец из стран Средней Азии, например, Узбекистана или Киргизии.