Президент Ирана гарантировал стабильность нацвалюты "Я настроен оптимистично"

Президент Ирана Хасан Рухани заверил сограждан в стабильности национальной валюты — иранского риала. Он выступил с обращением к нации в воскресенье.

«Я настроен оптимистично в том, что касается экономической ситуации в стране Я хочу заверить наш народ, что иностранные валюты не будет продолжать идти вверх», — сказал Рухани.

Отметим, на минувшей неделе иранский риал достиг локального минимума. Инвесторы сомневаются в перспективах экономики Ирана после того, как Дональд Трамп займет кресло американского президента. В ходе предвыборной кампании он неоднократно жестко критиковал Иран, а также так называемую «иранскую сделку». Речь идет об отмене нефтяного эмбарго и других санкций в обмен на существенное сворачивание и усиление контроля над ядерной программой Тегерана.