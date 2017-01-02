Все новости

02.01.17 / 02:14 Новости / Россия и мир / Финансы

Президент Ирана гарантировал стабильность нацвалюты

"Я настроен оптимистично"

Флаг-ИранаПрезидент Ирана Хасан Рухани заверил сограждан в стабильности национальной валюты — иранского риала. Он выступил с обращением к нации в воскресенье.

«Я настроен оптимистично в том, что касается экономической ситуации в стране Я хочу заверить наш народ, что иностранные валюты не будет продолжать идти вверх», — сказал Рухани.

Отметим, на минувшей неделе иранский риал достиг локального минимума. Инвесторы сомневаются в перспективах экономики Ирана после того, как Дональд Трамп займет кресло американского президента. В ходе предвыборной кампании он неоднократно жестко критиковал Иран, а также так называемую «иранскую сделку». Речь идет об отмене нефтяного эмбарго и других санкций в обмен на существенное сворачивание и усиление контроля над ядерной программой Тегерана.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016