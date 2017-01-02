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02.01.17 / 20:08 Новости / Россия и мир

KIA представила новый тизер суперкара GT

Показали дизайн авто

KIAАвтопроизводитель KIA представил новый, четвертый тизер суперкара GT. Видео опубликовали в понедельник.

В компании обещают, что дизайн автомобиля будет не просто смелым, а «отточенным до мелочей». «Новая модель фундаментально изменит имидж бренда KIA», — сказал шеф-дизайнер компании Петер Шрайер. В видео показаны передние и задние фары, панорманая крыша, выхлопная система, а также интерьер авто.

Напомним, презентация суперкара пройдет на январском автосалоне в Детройте. В предыдущих видео KIA рассказала, что автомобиль будет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды. Максимальная скорость составит 244 км/ч, коробка передач – автоматическая, восьмидиапазонная. Автомобиль сконструировали на базе модели Genesis G80.

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