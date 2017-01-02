Трампа не убедили в причастности РФ к кибератакам в США Но будет еще один брифинг

Разведка пока не смогла убедить избранного президента США Дональда Трампа в причастности России к кибератакам на сервера Демократической партии. Об этом в понедельник заявил представитель команды республиканца Шон Спайсер.

По его словам, спецслужбы не предоставили убедительных свидетельств того, что РФ стоит за взломом почты демократов. Впрочем, на этой неделе разведка проведет для Трампа еще один брифинг по этой теме. После этого Трамп решит, были ли декабрьские санкции Обамы соразмерными.

Напомним, уходящий президент США Барак Обама уверен, что Россия пыталась вмешаться в исход президентских выборов. Якобы для этого хакеры по заказу Кремля искали и обнародовали компромат из переписки Демократической партии. Вмешательством России объяснила спонсорам своей кампании свое поражение и Хиллари Клинтон.

Со ссылкой на информацию разведки Обама в декабре принял новый пакет санкций против Москвы. Он включает высылку 35 дипломатов и ограничение на сотрудничество с девятью российскими организациями.