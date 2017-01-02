Производитель электронных книг Kobo намерен приобрести Tolino Kobo входит в состав японской компании Rakuten, конкурента Amazon

Канадская компания – производитель электронных книг Kobo намерена купить Tolino, немецкого продавца электронных книг. Об этом накануне написало немецкое издание Lesen.net.

Обе компании уже достигли соглашения. В настоящий момент они ждут одобрения от Федерального управления по делам картелей. Управление рассмотрит сделку в срок до 30 дней.

Отметим, Kobo входит в состав Rakuten. Это японская компания, которая занимается электронной коммерцией и является крупнейшим конкурентом Amazon. В состав Rakuten также входят интернет-магазины и платформы: бывший play.com (ныне Rakuten.com), buy.com, Priceminister, Tradoria. У компании есть инвестиции в Pinterest, Ozon.ru. В прошлом году Rakuten заключила соглашение с ФК «Барселона» о глобальном партнерстве.