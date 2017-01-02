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02.01.17 / 19:49 Новости / Россия и мир / Спорт

Кубок мира по сноуборду в Казани отменили по финансовым причинам

Он должен был пройти в конце февраля

трасса сноуборд казаньСоревнования в двух дисциплинах Кубка мира по сноуборду в Казани отменили из-за финансовых причин. Об этом в понедельник сообщили в Международной федерации лыжного спорта.

Этап Кубка мира должен был пройти 24-26 февраля. В Казани собирались устроить кросс и параллельный гигантский слалом. Международная федерация и Федерация сноуборда России занимаются поиском альтернативного места проведения этапа Кубка мира на то же время.

Напомним, в конце декабря Кубок мира по биатлону перенесли из Тюмени. Россия сама объявила о переносе соревнований. Позже вице-премьер Виталий Мутко назвал отказ принудительным.

Также Международный союз конькобежцев отменил проведение в Челябинске последнего этапа Кубка мира по конькобежному спорту. Он должен был состояться 10-12 марта.

Россия потеряла несколько соревнований международного уровня из-за очередного доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Юрист Ричард Макларен объявил, что 12 медалистов Сочинской олимпиады, возможно, принимали допинг. После доклада некоторые страны решили бойкотировать соревнования — в частности, Кубка мира по биатлону.

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