«Ленэнерго» сохраняет режим повышенной готовности В компании готовы к массовым отключениям в новогодние праздники

ПАО «Ленэнерго» сохраняет режим повышенной готовности из-за риска массовых отключений света в новогодние каникулы. Оперативное дежурство на объектах компании несут 99 мобильных бригад, сообщили в понедельник в электросетевой компании.

На время новогодних праздников в компании работает оперативный штаб под контролем первого заместителя гендиректора «Ленэнерго» — главного инженера Максима Артемьева. Дежурят 217 специалистов и 99 единиц специальной техники.

Режим повышенной готовности действует на предприятии с 9:00 по московскому времени 31 декабря 2016 года. До конца новогодних праздников «Ленэнерго» приостановила плановые работы, запрещены переключения.

Отметим, также до 9 января снижена мощность на предприятиях концерна «Росэнергоатом». В частности, на Ленинградской атомной электростанции мощность снизят в среднем на 650 МВт в сутки.