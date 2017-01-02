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02.01.17 / 20:53 Новости / Россия и мир

Суд в Лондоне отказался экстрадировать экс-гендиректора «Тольяттиазота»

Об этом просила Россия

Фото: Фото: report.az

Фото: Фото: report.az

Суд лондонского округа Вестминстер отказался экстрадировать бывшего гендиректора «Тольяттиазота» Евгения Королева. Суд состоялся в понедельник.

Запрос поступил от российских властей. Судья обосновала решение тем, что российская сторона якобы не предоставила обоснований гуманного отношения к Королеву. Также суд отметил, что, по их данным, следователи близки к основному владельцу «Уралкалия» Дмитрию Мазепину.

Акционеры «Тольяттиазота» подали в Ирландии иск против Мазепина. Они требуют возвращения убытков, которые оценили в $2 млрд.

Королев заочно арестован судом России. Он находится в международном розыске. Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, в частности, выводе ликвидных активов из компании.

По материалам: telegraph.co.uk
 tass.ru
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