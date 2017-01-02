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02.01.17 / 19:10 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Автобус Lux Express Петербург – Хельсинки не прошел границу из-за отсутствия лицензии у перевозчика

Пассажиры жалуются, что пришлось самим добираться до Хельсинки

Фото travelerr.ru

Фото travelerr.ru

Автобус компании Lux Express, следовавший по маршруту Петербург – Хельсинки, не смог пройти границу из-за недействительной лицензии на пассажирские перевозки. Об этом в понедельник пишут пассажиры автобуса.

Автобус совершал рейс 2 января. По словам одной из пассажирок, 62 человека остались на границе с Финляндией и им пришлось переходить ее самим. Компания предложила только отвезти пассажиров обратно в Петербург. «У большей части пассажиров на руках билеты на самолеты и паромы», — написала в группе перевозчика «Вконтакте» клиентка компании Яна Григорьева. Она также отметила, что пешком границу проходить нельзя.

Отметим, другие пассажиры в той же группе писали, что новогодний рейс в Ригу 31 декабря опаздывал более чем на 1,5 часа. В тот же день днем на 2 часа опоздал к месту отправления автобус в Таллин.

«Фонтанке» в пресс-службе компании сказали, что не могут прокомментировать информацию об отсутствии лицензии. Рейс не был пропущен через границу по техническим причинам, сообщили в Lux Express, остальные автобусы идут по расписанию.

Компания занимается перевозками из Петербурга в Хельсинки, Котку, Таллин, Тарту, Ригу. В России действует как юрлицо ЗАО «Евролайнс», работает с 1997 года.

Lux Express Group – эстонская компания. Помимо одноименной, в ее состав входит Simple Express.

По материалам: fontanka.ru
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