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02.01.17 / 03:27 Новости / Политика / Россия и мир

Маккейн: санкции могли бы только улучшить российско-американские отношения

Считает, надо противостоять Путину

Джон Маккейн, фото Госдепартамента СШАНовые санкции против Москвы могли бы только улучшить российско-американские отношения. Об этом в воскресенье заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн.

«Я считаю, что мы должны продолжать улучшать наши отношения. И мы должны понять понять, что Владимир Путин — если мы не будем противостоять ему к нему — будет продолжать свою агрессию. И мы должны противостоять Владимиру Путину» — сказал Маккейн.

Республиканец вместе с другими сенаторами совершил тур по Европе. Ранее Маккейн не исключал, что конгресс рассмотрит возможность новых санкций против России.

Напомним, против Москвы принято несколько пакетов санкции. Первый пакет был введен после фактического вхождения Крыма в состав РФ. Втрой — после обострения ситуации на востоке Украины. В конце декабря ушедшего года был принят также пакет, который связан с возможным вмешательством Москвы в выборы президента США. Речь идет о санкциях против девяти организациях и высылке дипломатов.

По материалам: reuters.com
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