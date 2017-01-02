Все новости

02.01.17 / 08:39 Новости / Россия и мир

Технические неполадки сорвали выступление Марайи Кэри на Таймс-сквер

подвел наушник

МарайяТехнические неполадки стали причиной провального выступления известной певицы Марайи Кэри во время новогоднего концерта на Таймс-сквер. Об этом в понедельник заявила администрация исполнительницы.

По словам представителей певицы, не сработал мониторный наушник, который артисты вставляют в ухо, чтобы слышать свой голос и фонограмму. В итоге Марайя Кэри не попадала в ноты, а в середине второй песни и вовсе ушла со сцены.

При этом, уточнили представители певицы, она предупреждала техников о неполадках. Однако ее заверили, что во время выступления все будет в порядке.

Добавим, Кэри является одной из самых продаваемых певиц в истории музыки. Общий тираж ее дисков составил более 200 млн копий. В 2000 году на церемонии World Music Awards ее признали самой коммерчески успешной певицей тысячелетия.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016