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02.01.17 / 01:34 Новости / Общество / Россия и мир

Медведев соболезнует в связи со смертью старейшего из Дома Романовых

"Он никогда не отделял себя от России"

медведев фото правительстваПремьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью старейшего члена Дома Романовых князя Дмитрия Романова. Текст телеграммы в воскресенье распространил аппарат Белого дома.

«Димитрий Романович стал свидетелем важнейших событий XX и XXI веков. Во время наших личных встреч я не раз убеждался, что он никогда не отделял себя от России и всегда помогал своей Родине реальными делами», - отметил Медведев.

Дмитрий Романов родился в 1926 году, он был праправнуком императора Николая I. С 1960 года Дмитрий Романов проживал в Дании. В 1993 году выше на пенсию, до этого работал в банковском секторе.

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