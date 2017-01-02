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02.01.17 / 21:49 Новости / Политика / Россия и мир

Экс-губернатор Джорджии может возглавить Минсельхоз США

Бывший демократ

Фото АБН

Фото АБН

Бывший губернатор американского штата Джорджия Сонни Пердью является ведущим кандидатом на пост министра сельского хозяйства. Об этом в понедельник заявили в команде избранного президента Дональда Трампа.

Пердью, работавший в сельском хозяйстве, во время республиканской кампании был в консультативном комитете Трампа. Ранее Пердью был демократом.

Отметим, все назначения в команду Трампа должны быть согласованы с конгрессом. Официально эта процедура начнется после инаугурации Трампа 20 января.

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре. Он сменит в Белом доме демократа Барака Обаму.

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